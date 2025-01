Erkrath : Drahtseile über Geh- und Radwege gespannt: Privatperson lobt Belohnung aus

Wie die Kreispolizeibehörde bereits in mehreren Pressemitteilungen berichtet hatte, hat eine bislang unbekannte Person im Dezember des vergangenen Jahres mehrere Drahtseile in Erkrath über Geh- und Radwege gespannt. Diese wären nach polizeilicher Einschätzung in der Lage gewesen, Radfahrerinnen oder Radfahrer zu Fall zu bringen und sie erheblich zu verletzen.

Ein engagierter Bürger der Stadt Haan hat sich an das für die Ermittlungen zuständige Fachkommissariat für herausragende Kriminaldelikte gewandt. Der 83-jährige Haaner hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täterin führen, eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt. Die Polizei nimmt die Vorfälle sehr ernst und ermittelt weiter intensiv, um die Täterin oder den Täter zu fassen. Weiterhin gilt der Appell, dass Radfahrende im Bereich um Erkrath-Hochdahl mit besonderer Vorsicht unterwegs sein sollten. Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sogar Angaben tätigen können, wer für die Taten verantwortlich ist, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, in Verbindung zu setzen. An dieser Stelle möchte die Kreispolizeibehörde Mettmann darauf hinweisen, dass Ansprüche auf Auszahlung der ausgelobten Belohnung nur gegenüber der Privatperson geltend gemacht werden können. Quelle: Polizei Mettmann (ots)