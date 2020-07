Strom: Niedersachsen, Saarländer und Rheinland-Pfälzer verbrauchen am meisten

Verbraucher in Niedersachsen, im Saarland und in Rheinland-Pfalz verbrauchen am meisten Strom. Im Durchschnitt benötigen sie jeweils knapp über 3.500 kWh pro Jahr und damit rund 28 Prozent mehr als Verbraucher in Berlin (Ø 2.742 kWh). Im Bundesdurchschnitt geben CHECK24-Kunden einen jährlichen Stromverbrauch von 3.332 kWh an.*

Überdurchschnittlich viel Strom benötigen auch Kunden aus Nordrhein-Westfalen und Hessen. Verhältnismäßig sparsam sind neben Berlinern auch Hamburger und Sachsen. "Die aktuellen Rekordstrompreise gleichen Verbraucher durch Stromsparen allein nicht aus", sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Nur durch einen Anbieterwechsel senken Stromkunden ihre Kosten effektiv." Westdeutsche verbrauchen 6,7 Prozent mehr Strom als Ostdeutsche Stromkunden aus dem Westen Deutschlands liegen mit einem jährlichen Verbrauch von durchschnittlich 3.360 kWh pro Jahr knapp über dem bundesweiten Mittel. Sie benötigen damit 6,7 Prozent mehr Strom als ostdeutsche Verbraucher (Ø 3.149 kWh). "Ein möglicher Grund für die unterschiedlichen Verbräuche ist die Zusammensetzung der Haushalte", sagt Lasse Schmid. "In westdeutschen Bundesländern leben im Schnitt mehr Personen je Haushalt als im Osten." *Betrachtet wurde der von Kunden angegeben Stromverbrauch aller 2019 über CHECK24 abgeschlossenen Stromverträge. Quelle: CHECK24 GmbH (ots)