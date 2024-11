Hagen: Stromausfall im Ortsteil Haspe

Aufgrund eines Brandeinsatzes, an einer Trafostation im Bereich Tillmannstr kommt es im Ortsteil Haspe zu Stromausfällen. Der Energieversorger arbeitet an der Wiederherstellung Stromversorgung, die Dauer der Einschränkung ist nicht bekannt. Bitte rufen Sie nicht bei der Feuerwehr an um zu Erfragen wie lange die Störung dauert.

Sollten sie aufgrund des Ausfalles medizinische Probleme, zum Beispiel durch den Ausfall von elektrisch betriebenen medizinischen Geräten haben kontaktieren sie uns über den Notruf 112.

Quelle: Feuerwehr Hagen (ots)