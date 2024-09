Benefiz-Konzert: Voices for Gaza am 28.9.24

Am Samstag, den 28.09.24 findet in der Musikbrauerei in Berlin das Benefiz Konzert „Voices for Gaza“ statt. Wir sammeln für: Qassem Massri, Kinderarzt für Ultraschall-Geräte und Barakah Charity, Projekt Abed Hassan – Bau eines Feldkrankenhauses in Gaza

An dem Abend haben wir wunderbare Gäste dabei: Nirit & ORCHESTER SHLOMO GEISTREICH, Alexa Rodrian, Nina Maleika, Sanam Afrashteh, Sabrina Khalil, DEMAYA, Marlene Scheffel, Lou Rodrian, Bustek & Lapaz, Beat Kaestli, Jens Fischer Rodrian, Captain Future Mehr Informationen und Ticketbuchung unter: Protestnoten.de 28.09.2024



Musikbrauerei, Berlin



Einlass 18:30 Uhr



Beginn 19:30 Uhr

Quelle: apolut