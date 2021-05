WIRMACHENDANICHTMIT : Warum diese Berliner Restaurants beim Öffnen ab Pfingsten nicht mitmachen!

Ab Freitag dürfen in Berlin die Restaurants wieder öffnen, wo sich jedoch nicht alle anschließen wollen. Die Betreiber der Berliner und Brandenburger Restaurant-Filialen „Redo XXL“ haben ein klares Statement zu den zahlreichen Regelungen und Vorschriften.

Weiter ist auf der Webseite von "Redo XXL" dazu folgendes zu lesen: "Seit 7 Monaten vermissen und warten wir so sehnsüchtig auf euch!!! Dennoch liebe Gäste haben wir uns bewusst dazu entschieden, ab Pfingsten NICHT zu öffnen . Nicht, weil ich wir es nicht nötig hätten!!! Ganz im Gegenteil! Natürlich haben auch wir es bitter nötig! Natürlich wollen auch wir endlich wieder los legen, unserer Leidenschaft nachgehen und fiebern sehnlichst einer Wiedereröffnung herbei. Wir haben uns aber dagegen entschieden, weil wir von der Regierung sehr enttäuscht sind! Wir finden, das ist einfach Augenwischerei.



Es wird alles so schön dargestellt: “Ab Pfingsten dürfen Sie wieder raus auf die Terrasse.“ Konkret sieht das für uns Gastronomen aber ganz anders aus !!! Die Regierung fordert viele verschiedene Regeln und Restriktionen. Die Kontaktbeschränkung, Vorreservierung, Datenerfassung, Hygienekonzept – haben wir alles, wie im letzten Frühjahr auch, zu 100 Prozent umgesetzt. Aber das Schlimmste ist: Der Gast -IHR – alle müsst einen negativen Corona-Test vorzeigen, der nur 24 Stunden alt sein darf. Er muss in einem Testzentrum gemacht werden oder ihr könnt euch vor Ort selbst mit einem Schnelltest testen. Wir als Gastgeber müssen das aber alles kontrollieren, absegnen, dokumentieren und übernehmen dafür auch noch die Verantwortung. Und dann dürft ihr nicht mal bei schlechten Wetter in unser Restaurant eintreten ? Auch wenn ihr negativ getestet seid?! Das ist eine absolute Frechheit und ein Aufwand, den wir nicht stemmen können und auch nicht WOLLEN! Wir wollen GASTGEBER sein und jeden einzelnen von Anfang an „HERZLICH WILLKOMMEN“ heißen!



Wir wollen keinen NACHWEIS verlangen , dass sie bei uns auf der Terrasse im Freien(!) mit 1,50m Abstand(!) wo der Kellner eine Maske trägt und sie ihre Kontaktdaten preisgeben müssen (!) ein Plätzchen aussuchen dürfen und dann noch vielleicht bei Regen und 10 grad am Abend ihr wohlverdientes Steak oder Schnitzel genießen können. NEIN! Das ist alles noch schlimmer als geschlossen zu haben! Es ist ein Schnellschuss der unüberlegt und unausgegoren ist ! Hauptsache ein Krümel hingeschmissen . Wir fühlen uns einfach nur verarscht! Eine komplette Öffnung mit Innenbereich wäre nur ansatzweise angebracht! Wir wollen aufmachen , aber definitiv nicht unter diesen Bedingungen! Wir wollen von der ersten Begrüßung an POSITIVE Glücksmomente und Emotionen versprühen und euch auch IN(NEN!) unserem Restaurant herzlich willkommen heißen !



Deshalb hoffen wir sehr auf euer Verständnis ihr Lieben und freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen❣️indem wir auf eine echte Chance warten, bei der unsere Herzen wieder voller Leidenschaft schlagen können – weil wir l(i)eben was wir tun!"

Quelle: Redo XXL