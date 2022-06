Affenpocken: Eine unheimlich echte Pandemiesimulation oder Bioterrorismus?

Bereits im Jahr 2019 wurde in einem ähnlich zufälligen "Bakterienspiel", wie Gates so sagt, eine verheerende Coronavirus-Pandemie durchdacht – nur wenige Monate bevor COVID-19 tatsächlich unser Leben beeinflusst hat. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "An dieser Simulation waren die USA mit dem Johns Hopkins Center for Health Security, das Weltwirtschaftsforum und die Gates Foundation beteiligt. Im Jahr 2021 spielten nun 19 Experten – darunter Regierungsvertreter aus den USA und China, Vertreter der WHO und der UN sowie erneut Forscher der Gates Foundation und großer Pharmaunternehmen – eine Affenpocken-Pandemie durch.

Knapp ein Jahr später sieht sich die Welt einem Affenpocken-Ausbruch gegenüber. Die damals ebenfalls beteiligte Nuclear Threat Initiative (NTI) äußerte sich bereits zu diesem "seltsamen Zufall". Aber wie erklärt sich der nächste seltsame Zufall, dass der Affenpocken-Erreger aus Nigeria stammt, wo die USA einige Biolabore unterhalten?"

Quelle: RT DE