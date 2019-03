Neuer Betreiber des Theaters im Berliner Monbijoupark

Das Theater im Berliner Monbijoupark bekommt einen neuen Betreiber. Das hat Inforadio exklusiv erfahren. Die Humboldt-Universität ist Eigentümerin der Fläche und hat sich entschieden, für die Nutzung einem anderen Interessenten den Zuschlag zu geben.

Hintergrund ist, dass die Humboldt-Uni und der Bezirk Mitte mit der bisherigen Nutzung des Geländes für den Theaterbetrieb und das Gartenlokal nicht zufrieden sind. Zudem konnten sich der bisherige Betreiber, Christian Schulz ("Monbijou Theater GmbH"), und der neue Betreiber, David Regehr ("Theater an der Museumsinsel gGmbH i.G."), nicht darauf verständigen zusammenzuarbeiten.

So soll der Spielbetrieb nun in diesem Jahr unter dem neuen Namen "Theater an der Museumsinsel" fortgeführt werden.

