Eitze/Weitzmühlen: Heuballenbrand

Am Samstagmorgen um kurz vor 07:00 Uhr wurde der Polizei und der Feuerwehr ein Brand von mehreren Heuballen gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten wurden bereits große Rauchwolken festgestellt. Es gerieten ca. 200 Heuballenhaufen an zwei verschiedenen Stellen in Brand.

Ein Brandort befand sich im Speckener Weg, der zweite im Bereich Weitzmühlener Dorfstraße/Kaberloh. Die Feuerwehr war mit etlichen Einsatzkräften vor Ort, um ein kontrolliertes Abbrennen zu ermöglichen. Die Polizei geht von einem Schaden von über 20.000EUR aus. Ermittlungen wegen vermutlicher Brandstiftung wurden aufgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 entgegen.



Vorweihnachtliche Bescherung

Verden. In der vergangenen Woche wurden im E-Center in Verden drei Ringe bei Reinigungsarbeiten aufgefunden und einige Tage später bei der Polizei abgegeben. Bei einem goldenen Ring konnte von den Beamten eine Gravur entziffert werden. Nach einigen Recherchen konnte die Besitzerin glücklicherweise ermittelt werden. Die ältere Dame aus Neumühlen wurde kontaktiert und konnte ihr Glück kaum fassen, da sie nicht mehr mit dem Auffinden des verlorenen Ringes gerechnet habe. Dieser besitze für sie einen sehr hohen emotionalen Wert. Der Ring wurde am gestrigen Freitag erfolgreich an die dankbare Besitzerin übergeben.

Betrunkener Radfahrer stürzt und pöbelt

Langwedel. Am Samstagmorgen befuhr ein 49-jähriger Mann aus Langwedel mit seinem Fahrrad die Suhrfeldstraße in Langwedel/Daverden entlang. Alleinbeteiligt stürzte er und zog sich eine blutende Kopfplatzwunde zu. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 2,5Promille. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Während der Maßnahmen im Krankenhaus bepöbelte und beleidigte er die Beamten und spuckte zudem beim Verlassen des Krankenhauses gegen den Streifenwagen. Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Beleidigung wurden eingeleitet.

Sachbeschädigung durch Feuer

Oyten. Am Freitagabend kam es in der Dohmstraße in Oyten zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Hierbei zündete ein unbekannter Täter einen an der Straße befindlichen Sperrmüllhaufen an. Das Feuer wurde in der Folge schnell durch die Feuerwehr gelöscht. Der Kriminalermittlungsdienst des Polizeikommissariats Achim hat die Brandermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Vorgängen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Unfallflucht in Thedinghausen

Thedinghausen. Am Freitagvormittag, beschädigte ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer in der Syker Straße in Thedinghausen, vermutlich beim Ausfahren aus einer Parklücke, einen neben ihm befindlichen Dacia Sandero, so dass nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Hiernach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu den Vorgängen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Landkreis Osterholz

Hoher Schaden nach Wendemanöver

Ritterhude. Am Freitagnachmittag kam es auf der K37 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Hierbei übersah eine 37-jährige Fahrzeugführerin bei einem Wendemanöver auf der Straße Heidkamp einen auf der linken Fahrspur hinter ihr fahrenden Van eines 36-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 10000EUR entstand. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei in Ritterhude unter 04292-811740 entgegen.

Unfall mit Verletzten

Ritterhude. Am Freitagnachmittag beabsichtigte eine 36-jährige Fahrzeugführerin eines Transporters in Ritterhude von der K43 nach links die Dammstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie die entgegenkommende 58-jährige Fahrzeugführerin eines Citroen. Durch den Zusammenstoß wird ein Mitfahrer im Citroen leicht verletzt. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein hoher Sachschaden. Hinweise zu dem Verkehrsunfall können der Polizei Ritterhude unter 04292-811740 gemeldet werden.

Unfall mit Garagentor

Osterholz-Scharmbeck. Am Montagmittag kam es in der Teichstraße zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Garagentor. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde beim Rangieren in der dortigen baustellenbedingten Sackgasse ein Garagentor touchiert. Anschließend entfernte sich der PKW unerlaubt vom Unfallort. Der Vorfall soll durch Zeugen beobachtet worden sein. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei Osterholz-Scharmbeck unter 04791-3070 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Verden / Osterholz (ots)