Noch nie haben so viele Deut­sche der katho­li­schen Kirche den Rücken gekehrt. 359.338 Katho­liken erklärten im Jahr 2021 ihren Kirchen­aus­tritt. Das sind fast ein Drittel mehr als im bishe­rigen Rekord­jahr 2019! Ein Grund sind sicher­lich die Miss­brauchs­fälle und ihre mangel­hafte Aufar­bei­tung. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "Hier hat die katho­li­sche Kirche in Deutsch­land großen­teils versagt. Wut, Empö­rung und Enttäu­schung auf Seiten der Gläu­bigen sind nur allzu verständlich.

Doch dies allein erklärt die hohen Austritts­zahlen nicht. Genauso wenig wie die katho­li­schen Streit­themen Zölibat, Frau­en­pries­tertum usw. Denn auch aus den evan­ge­li­schen Landes­kir­chen sind vergan­genes Jahr rund 280.000 Menschen ausge­treten – so viele wie seit einem Vier­tel­jahr­hun­dert nicht mehr.

Immer weniger Menschen wollen eine links-grüne Politkirche

Beiden deut­schen Groß­kir­chen gemeinsam ist ein fort­schrei­tender Glau­bens­schwund einer­seits und eine ebenso fort­schrei­tende Poli­ti­sie­rung ande­rer­seits. Beides scheint sich zu bedingen. Wenn selbst Kirchen­funk­tio­näre die Bibel nur für ein unver­bind­li­ches Märchen­buch halten, sucht man sich eben einen Ersatz.

„Diesen Ersatz haben die Groß­kir­chen in der Propa­gie­rung links-grüner Mode­themen gefunden: LGBTQ und Gender-Gaga, unkon­trol­lierte Massen­ein­wan­de­rung, Kampf gegen Räächts, Klima, Cancel Culture – wer Predigten hört oder an kirch­li­chen Veran­stal­tungen teil­nimmt, hat oft den Eindruck bei einer Partei­ver­an­stal­tung von Grünen oder SPD zu sein“ so Joachim Kuhs, Spre­cher der Christen in der AfD.

„Doch damit lockt man keinen Hund hinter dem Ofen hervor. Wer so etwas zu brau­chen meint, findet es auch außer­halb der Kirchen; wer dagegen den Glauben sucht, wendet sich genervt oder ange­wi­dert ab“, ergänzt Kuhs.

„Wie in einem Brenn­glas zeigte sich dies auf dem Katho­li­kentag in Stutt­gart vor einigen Wochen, bei dem die Regen­bo­gen­flagge wich­tiger schien als das Kreuz. Das Heran­schmeißen der Kirche an den ökoso­zia­lis­ti­schen Zeit­geist war stre­cken­weise sogar dem links­li­be­ralen Feuil­leton pein­lich. Ich habe mich dazu ausführ­lich geäu­ßert. Die nied­rigen Teil­neh­mer­zahlen des Katho­li­ken­tags und die hohen Austritts­zahlen entspre­chen einander: Immer weniger Menschen wollen eine links-grüne Politkirche.“

Versagen der Kirche in der Corona-Zeit

Manche Kirchen­funk­tio­näre sehen in Corona den Sünden­bock. Doch dies fällt auf die Kirchen selbst zurück, haben sie doch oft die staat­li­chen Coro­na­maß­nahmen über­erfüllt und teil­weise unge­impfte oder unge­tes­tete Gläu­bige von Gottes­diensten ausge­schlossen. Das Ergebnis: Lag der katho­li­sche Gottes­dienst­be­such vor Corona bei 10 Prozent, so sind es nach Corona noch 4 Prozent!

„Als Spre­cher der Christen in der AfD und als EU-Abge­ord­neter beob­achte ich diese Entwick­lung mit großer Sorge. Denn Europa und die EU haben über­zeugte Christen drin­gend nötig. Ohne seine christ­li­chen Wurzeln hat Europa keine Zukunft. Die EU will diese Wurzeln kappen und die Kirchen stehen daneben und beschäf­tigen sich mit Gender­stern­chen und Klima­wandel. Als Christ weiß ich aber auch, dass Gott sein Volk nicht im Stich lässt und dass das instän­dige Gebet viel vermag“, verdeut­licht Kuhs abschließend."

Quelle: Unser Mitteleuropa