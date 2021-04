Petershagen: Halle auf Pferdehof gerät in Brand

Zu einem Brand auf einem Pferdehof in Petershagen-Bierde ist es am Montagvormittag gekommen. Betroffen von dem Feuer war eine offene Halle, in dem neben Arbeitsgeräten auch Futter für die Pferde gelagert war. Weder Menschen noch Tiere kamen zu Schaden.

Um kurz nach 11 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Brand an der Straße "Stehbrink". Das Gelände befindet sich etwa 200 Meter entfernt von der L 770. Bereits auf der Anfahrt konnten die Polizisten eine dunkle aufsteigende Rauchsäule wahrnehmen. Beim Eintreffen sahen sie, dass in dem Trakt, welcher an eine Reithalle angrenzt, Strohballen sowie ein älteres Güllefass in Flammen standen. Zudem waren bereits Teile des Daches eingestürzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Es entstand augenscheinlich erheblicher Sachschaden. Genaue Angaben zur Schadenshöhe und zur Ursache kann die Polizei gegenwärtig noch nicht machen. Brandermittler vom Kriminalkommissariat 1 aus Minden haben ihre Arbeit aufgenommen. Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)