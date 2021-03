Oettinger nutzt Werbegag auf Kosten der Verschwörungstheoretiker und Querdenker

Die traditionsreiche deutsche Oettinger Bierbrauerei hat auf Facebook einen Werbeslogan gepostet, der mit Blick auf die Corona-Maßnahmen Verschwörungstheoretiker und sogenannte Querdenker auf den Arm nimmt. Doch viele Menschen fühlen sich unangenehm angesprochen. Alles Querdenker? Dies berichtet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Das beliebteste alkoholische Getränk der Deutschen muss gut vermarktet werden. Da darf die passende Werbung nicht fehlen. Also verkündet Oettinger kess, dass Bier trinken besser ist, als Quark reden oder quer denken.

Ein guter Einfall oder ein Scherz auf Kosten anderer? Bislang haben auf Facebook mehr als 5600 Menschen den Beitrag gelikt – doch noch mehr Menschen kommentierten ihn. Einigen scheint der Gag nicht zu schmecken.



„Ich schätze das Brauhandwerk. Gleichermaßen schätze ich kluge und nachvollziehbare Beiträge, die einer realistischen Einordnung der derzeitig schwierigen Situation dienen. Euer Statement, liebe Oettinger Brauerei, gehört leider nicht dazu“, schreibt der Facebook-Nutzer Ingo Zach.

Bernd Klingenberg fürchtet, der Bierbrauer verprellt somit Kunden: „Hier unterschätzt eine Firma die Menge der Querdenker. Es werden auch immer mehr. Den Grund, auf diese Menschen als Kunden zu verzichten, kann ich nicht nachvollziehen.“ Sichtlich verärgert ist Ilka Stroink und ruft indirekt zum Boykott auf.



„Ich hoffe sehr, dass all die Querdenker Eure Brause demnächst in den Regalen stehen lassen und Ihr dann irgendwann die Pleite bekommt, die Ihr Euch mit solchen Posts mehr als verdient habt. Firmen die die Menschen weiter spalten, anstatt endlich ihr Hirn anzuschalten, gibt es schon viel zu viele.“ Der gleiche Vorwurf kommz von Carina Corona. „Eine Schande, wer sich alles an der Spaltung der Gesellschaft beteiligt.“



„Scheiße, ich habe gerade noch ‘ne Kiste Oettinger gekauft, war meine Letzte!!!!“, scherzt Karsten Langhans. Eine Absage erteilt dem Unternehmen auch die Kommentatorin Regina Rockstedt: „Demnächst kommt dann der Slogan: Nur Geimpfte dürfen unser Bier kaufen. Kaufe nichts mehr von euch.“



Marketing-Mainstream?

Andreas Gerwin sieht in dem Slogan eine Marketingstrategie, welche profitorientiert die jeweiligen Trends aufgreift.



„Ich finde das Konzept der Oettinger immer toll. Deshalb habe ich es auch immer gerne gekauft. Unabhängig vom Preis !!! Die Idee dahinter ist einfach gut. Sich politisch zu positionieren halte ich für fragwürdig. Diese jungen Marketingleute kenne ich aus eigener Erfahrung nur zu gut. Das ist leider der Mainstream. Die Laube, die Welt neu erfinden zu können. Wer mit welchem Strom schwimmt, muss jeder selbst für sich entscheiden. Wer was verkaufen will, solle sich neutral halten... oder sich dem Mainstream anbiedern. So, jetzt ist auch gut... Immer hin haben wir über 6000 verschiedene Biersorten in Deutschland. PROST.“



Ganz anders sieht es Alex Kool-Garcia. „Die PR Abteilung von Oettinger hat endlich mal einen Preis verdient. Die würde ich für einen Wahlkampf buchen.“

„Sehr gut. Danke für das gute Statement“, lobt Peter Esv Doc. „Die Brauerei ist in der Region für soziales Engagement bekannt, ein Fremdwort für die, die hier schlecht reden!“ Auch Robert Richter findet Gefallen an dem Beitrag: „Vielen Dank Oetti, ab sofort trage ich mein Oetti-Shirt mit noch mehr stolz als sonst!“



„Die Querulanten geben sich ja schon die Klinke in die Hand... gutes Statement von Oettinger“, spottet Emil Weil. Der nächste Kommentator findet Verschwörungstheoretiker ebenfalls lästig: „Ich finde die Aussage gut und bleibt stabil. Ihr seid nicht die ersten, die sowas von ‚Erwachten‘ ertragen müsst“, schreibt Stefan Borg.



Fachmännisch schreibt Martin Apelt: „Die Mischbiere von Oetti sind vollkommen in Ordnung und das Malzbier ist in Preis-Leistung unübertroffen, und den Slogan finden sicherlich viele super, weiter so.“



Quelle: SNA News (Deutschland)