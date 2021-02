Jordan Sather: "Sei vorsichtig, wem du folgst!"

Der Aktivist Jordan Sather schrieb den folgenden Kommentar, welcher von Oliver Janich ins deutsche übersetzt wurde: "In den letzten Monaten gab es einen massiven Versuch, die Gemeinschaft der "Erweckten" oder "Wahrheitssuchenden" mit Social-Media-Persönlichkeiten zu infiltrieren, die absurde Theorien und Clickbait-Fehlinformationen verbreiten. Die klassische kontrollierte Opposition bietet dir 95 % Wahrheit mit einem subtilen 5%igen Anteil Unwahrheit an und zieht die Leute in ihren Bann, indem sie ausgeklügelte Geschichten erzählt und die Leute durch Emotionen fesselt ("sie geben mir ein gutes Gefühl, wenn ich ihnen zuhöre")."

Sather weiter: "Viele ahnungslose Zuhörer, die neu bei "Verschwörungstheorien" sind, verschlingen den Wortsalat, der von diesen Geschichtenerzählern gegeben wird, und sorgen dafür, dass er viral geht (gemeinsam mit Handlangern in den sozialen Medien, die wahrscheinlich die Figuren unterstützen, indem sie ihre Inhalte überall hin spammen).

Die Mainstream-Medien und "alt. Medien" Propagandisten nutzen dann diese Persönlichkeiten und ihre nun verbreiteten Fehlinformationen, um die ganze Bewegung der Wahrheitssuchenden zu zerschlagen. Psy-ops über Psy-ops. Es ist interessant, weil man den Inhalt dieser sogenannten "pro-Wahrheit" Social-Media-Persönlichkeiten auf den Big-Tech-Plattformen wie YouTube und Facebook noch sehen wird. Sie behaupten, sie werden zensiert, aber so sieht es nicht wirklich aus.

Sie behaupten auch oft, "Insider-Kontakte" und "geheime, anonyme Quellen" zu haben, bieten aber nie irgendwelche Beweise oder Belege dafür. Ich könnte eine ganze Liste von Namen aufzählen, die ich in diese Kategorie fragwürdiger Persönlichkeiten einordnen würde, aber wenn ich das täte, würde ich unweigerlich Kommentare erhalten, die mich als "Spalter" bezeichnen oder sagen, dass ich "über mein Ego stolpere", und zwar von Scharfmachern, die sie schützen wollen, oder von Leuten, die durch meine Aussagen in kognitive Dissonanz geraten. Ich weiß allerdings, dass du beim Lesen dieses Beitrags bereits einige Individuen im Kopf hast. Höre niemals auf zu hinterfragen - lass dich nicht leichtgläubig gegenüber denjenigen werden, die dich online manipulieren wollen. Unterscheidungsvermögen braucht Mühe und Zeit, um es zu schärfen, bleib dran!" Quelle: Jordan Sather (Oliver Janich)