Borniertheit: Element unserer konformistischen Gesellschaft

Bernd Lukoschik schrieb den folgenden Kommentar: "Etwas ganz alltäglich Gewordenes: Da tritt ein Politiker auf und wirft der Friedensbewegung vor, sie solidarisiere sich nicht (genug) mit der Ukraine gegen Russland. Sie fröne einem falsch verstandenen Pazifismus. Der Hinweis der Friedensbewegten auf die Vielzahl an Untaten der NATO in den letzten Jahrzehnten, ihr Verweis auf die illegalen Kriege der westlichen „Werte“-Gemeinschaft, all das, um Russlands Vorgehen zu relativieren, gar verständlich zu machen, sei unangebracht."

Lukoschik weiter: "Was war, zähle nicht. Allein das, was ist, zählt: Heute begehe Putin Verbrechen. Und das muss gewissermaßen bestraft werden, was nur mit militärischen Mitteln gelingen könne. Frieden schaffen mit schweren Waffen! Mit solchen Gedankengängen wird der Zeitgenosse nicht nur seitens der Politiker eingedeckt, sondern auch vom näheren oder ferneren Bekanntenkreis. Zunehmend macht sich Aggression breit. Wer für Frieden ist, ist für Russland. Engstirnigkeit bzw. Borniertheit Nr. 1 Was war, zählt nicht, nur was eben geschieht, bestimmt unser Denken und Handeln. Wir interessieren uns nicht mehr für die Vergangenheit, weil wir keine Vergangenheit mehr haben. Längst ist das flüchtige Kurzzeitgedächtnis an die Stelle der Erinnerung getreten. Engstirnigkeit bzw. Borniertheit Nr. 2 ....[weiterlesen] Quelle: apolut von Bernd Lukoschik