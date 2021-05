Die Freiheitsoase US-Bundesstaat Florida macht vor: Großveranstaltungen ohne Maske und Mindestabstand möglich

Thomas Castellini schrieb den folgenden Kommentar: "Am 24. April 2021 fand in Jacksonville, Florida etwas statt, von dem Millionen Menschen weltweit träumen: eine Veranstaltung vor mehr als 15.000 Zuschauern, ohne Maskenpflicht und Mindestabstand. Es war wie „früher“ — ein Zustand, der fast wie hinter dichtem Nebel verborgen schien. Durch dieses Event im „Sonnenschein-Staat“ Florida wird diese Erinnerung wieder wachgerufen und greifbar."

Castellini weiter: "Das, was die einen herbeisehnen und die anderen seit „Corona“ befürchten, ist am Samstag, dem 24. April 2021, geschehen: ein Event in einer geschlossenen Halle mit 15.000 Zuschauern ohne Maskenpflicht und ohne Mindestabstand. Der historische Ort heißt allerdings nicht Paris, New York, Berlin oder Moskau, sondern Jacksonville in Florida.

Es handelte sich um die 261. Veranstaltung von Ultimate Fighting Championship (UFC), der weltweit führenden Mixed-Martial-Arts-Organisation mit Sitz in Las Vegas. In den MMA werden verschiedene Kampfsport- und Kampfkunstarten wie Boxen, Taekwondo, Brazilian Jiu-Jitsu, Ringen und andere vereint, was zu spektakulären Kämpfen führt, die sich großer Beliebtheit erfreuen und der UFC hohe Einnahmen bescheren.

Das örtliche Nachrichtenportal News4Jax schwärmte: „Stars und Berühmtheiten überall. Die Nacht, auf die Jacksonville gewartet hat, war das Warten allemal wert. Und es fängt gerade erst an. Jacksonville veranstaltete seine größte Kampfsportnacht seit 1996, vielleicht sogar überhaupt, am Samstagabend vor 15.269 Zuschauern in der ausverkauften VyStar Veterans Memorial Arena für das starbesetzte UFC 261.“...[weiterlesen]

Quelle: KenFM von Thomas Castellini