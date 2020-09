Standpunkte: Neuer Schwung mit Schwarzweißrot?

Der nachfolgende Standpunkt wurde von Hermann Ploppa geschrieben: "Ein massiver Presserummel verhilft der längst eingemotteten Reichsfahne zu neuem Leben. Das war ja was an jenem historischen Samstag, dem 29. August 2020. Da demonstrieren Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen von besorgten Bürgern durch Berliner Straßen, um rund um die Siegessäule das Ende des Corona-Regimes zu verlangen. Das Festival der Freiheit nimmt seinen friedfertigen Verlauf."

Ploppa weiter: "Die Kundgebungsteilnehmer denken gar nicht daran, Stress in irgendeiner Form anzuzetteln. Selbst das provozierende Auftreten ausgesuchter Bürgerkriegssoldaten bei der Berliner Polizei kann die Harmonie nicht stören.



Das Fest der Freude ist so intensiv, dass ein Klamauk vollkommen untergeht, der wenige hundert Meter weiter vor dem Reichstagsgebäude abgezogen wird. Als Gerüchte durchsickern, eine Handvoll Vollpfosten hätte versucht, den Reichstag zu stürmen, reicht die Reaktion von Kopfschütteln bis zu genervtem Hände-über-den-Kopf-Zusammenschlagen. Dass Provokateure so eine Nummer abziehen würden, war klar. Nur über das "wie" bestand noch Unklarheit. ... hier weiterlesen.





Quelle: KenFM von Hermann Ploppa