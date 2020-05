Lenz: Widerstand braucht kluges Handeln

"Krise als Chance, so heißt es doch immer. Ich sehe in der Coronakrise die Chance für alle Betroffenen, sich mit ihrer inneren Kraft auseinanderzusetzen. Sie zum ersten Mal zuzulassen heißt, sich einer Selbstreinigung alter Gewohnheiten hinzugeben, einer Katharsis. Ist diese oft schmerzliche Katharsis vorbei, so beginnt eine große Begeisterung, sich für sich selbst stark zu machen und in der eigenen Kraft zu stehen", schreibt Rüdiger Lenz.

Lenz weiter: "Hier beginnt dann der Mensch in sein echtes Sein zu kommen. Ein Zustand, den man mit Menschlichkeit am besten umschreiben kann. Der Mensch ist erst dann Mensch, wenn er in seiner Menschlichkeit mit anderen Menschen menschlich sein darf und sie ihn und alle anderen leitet.



William Henry Gates der Dritte

Hat sich hier schon mal jemand die Frage gestellt, warum Bill Gates ständig in Sachen Viren unterwegs ist, und zwar seit seinem eigenen Bekenntnis zum Computer-Nerd, wahrscheinlich noch vor 1975, als er Microsoft gründete? Ich meine, seine ganzen Betriebssysteme waren Virenschleudern, Virenhotspots. Immer musste er gegen sie angehen und schaffte es nie, ihnen Herr zu werden. Schon damals wollte er andere Programme am Liebsten nicht zulassen, die aber besser waren als sein Microsoft-Betriebssystem, zum Beispiel der damals schon bessere Netscape Navigator.



Wer einen Arbeitsrechner braucht, der zuverlässig funktioniert, der besorgt sich einen Apple – wobei auch bei Apple nicht alles koscher ist. Bill Gates ist ein Virenkönig und das für uns Fatale an ihm sind nicht seine Milliarden. Es ist sein Wissen darüber, wie Computer funktionieren, wie Software funktioniert, wie Netzwerke im Internet funktionieren und wie der ganze Bit- und Bytes-Zahlenwirrwarr in Algorithmen umfunktioniert werden. Bill entwickelte das alles mit, diesen ganzen digitalen Planeten. Ein Gates-Kosmos. Das ist seine Gefahr, nicht seine Milliarden, nicht sein Reichtum und seine Bestechlichkeit weltweit. Er ist und war ein Nerd und ist heute ein Mastermind-Nerd dieser vernetzten Welt. Darin liegt seine Gefahr, in seinem Hirn. Es ist das BMGF-Virus.



Denkt selbst darüber nach, was es bedeutet. Alle paar Wochen sammelt er neue Bücher, bis es so viele sind, dass sie in zwei große Tragetaschen passen. Dann geht dieser Bill Gates aus seinem riesigen, wunderschönen Haus in sein Ferienhaus, eine Absteige gegenüber seinem Wohnsitz, und liest und liest und liest, bis ihm bei diesem Lesen ein Gedanke und noch einer und dann noch einer kommt und er zu sich selbst sagt: Heureka! Dann spinnt er eine neue Idee, zumeist eine Gesundheitsidee, eine Menschheitsweltenretteridee. Dann reimt er sich für diese Lösung ein Netzwerk von Experten zusammen und versucht, seine Millionen als Spenden für diese neue Idee unter die Leute zu bringen. Und diese Leute legen dann los, die Welt mit oder von etwas zu retten...weiterlesen hier.





Quelle: KenFM von Rüdiger Lenz