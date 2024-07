Politik des Westens steht „in der besten Tradition des klassischen Kolonialismus“

Thomas Röper schrieb den folgenden Kommentar: "In St. Petersburg wurde das parlamentarische Forum der BRICS-Staaten eröffnet und der russische Präsident Putin hat in der Eröffnungsrede die Ziele der BRICS umrissen und die Politik des Westens in deutlichen Worten kritisiert. In St. Petersburg findet im Zuge des russischen Vorsitzes der BRICS das alljährliche parlamentarische Forum der BRICS-Staaten statt, das der russische Präsident Putin eröffnet hat. In seiner Rede hat der die Ziele der BRICS umrissen, die für den globalen Süden so attraktiv sind, dass die Schlange der Beitrittskandidaten zu den BRICS in die Dutzende geht und ständig weiter wächst. Dabei hat er auch nicht mit Kritik an der Politik des Westens gespart. Um nichts aus dem Zusammenhang zu reißen, habe ich die kurze Rede Putins <1> komplett übersetzt."

Röper weiter: "Beginn der Übersetzung: Verehrte Valentina Iwanowna, verehrter Wjatscheslaw Viktorowitsch, liebe Freunde, liebe Gäste! Ich freue mich, alle Teilnehmer und Organisatoren des zehnten Parlamentarierforums der BRICS begrüßen zu dürfen. Unser Ehrengast, die Vorsitzende der Interparlamentarischen Union, Frau Tulia Exon, ist ebenfalls hier in diesem Saal. Sehr geehrte Frau Exon, wir sehen Ihre Teilnahme am Forum als ein Zeichen der Unterstützung für die kreative Partnerschaft von Vertretern der gesetzgebenden Organe der Länder des globalen Südens und des Ostens, ja aller Länder, die an einer konstruktiven Zusammenarbeit interessiert sind, sowie für ihre Initiativen zu aktuellen Themen der internationalen Agenda...[weiterlesen] Quelle: apolut von Thomas Röper