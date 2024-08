Soldaten aus westlichen Ländern kämpfen in der Ukraine gegen Russland

Thomas Röper schrieb den folgenden Kommentar: "Westliche Staats- und Regierungschefs bestreiten eine direkte Verwicklung am Ukraine-Konflikt. Die Meldungen der letzten Monate über westliche Soldaten und Söldner, die in der Ukraine kämpfen oder getötet wurden, sind jedoch eindeutig. Vor allem europäische Politiker beteuern ständig, dass ihre Staaten keine Kriegsparteien im Ukraine-Konflikt sind. Man könnte ironisch sagen, dass diese häufigen Dementis alleine schon zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist. Ansonsten müssten sie es ja nicht ständig dementieren."

Röper weiter: "Aber das Thema ist zu ernst für Scherze, denn tatsächlich ist es schon lange unstrittig, dass reguläre Soldaten aus Staaten des kollektiven Westens in der Ukraine tätig und auch an Kampfhandlungen gegen Russland beteiligt sind. Dass der Westen in der Ukraine einen Krieg gegen Russland führt, ist daher keine russische Propaganda, sondern eine traurige und sehr gefährliche Tatsache.



Übrigens hat das ukrainische Parlament im Januar 2023 ein Gesetz verabschiedet <1>, das es Ausländern erlaubt, in der ukrainischen Armee zu dienen. Bedeutet das, dass Ausländer erst 2023 in die Reihen der ukrainischen Soldaten aufgenommen werden?...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Thomas Röper