Total Gut

Der folgende Standpunkt wurde von Felix Feistel geschrieben: "Wenn man sich den Totalitarismus, der seit 2020 Deutschland beherrscht, mit offenen Augen ansieht, dann fallen die eklatanten Widersprüche auf, die sich immer wieder ergeben, ebenso wie die inhaltlichen Wandlungen, die dieser Totalitarismus durchmacht. Dazu sei nur ein wahllos herausgegriffenes Beispiel angeführt: Seit März 2020 war Hygiene oberstes Gebot. Auch an den sinnlosesten Orten, wie beispielsweise in Geschäften, wurden Desinfektionsspender aufgestellt, und überall erscholl die Propaganda, die zum Händewaschen aufforderte, und dieses wurde sogar in schöner Regelmäßigkeit genau erklärt."

Feistel weiter: "Wie viel Seife zu verwenden sei, wie lange man die Hände zu waschen habe, und mit welcher Technik, darüber belehrten uns Politiker und Moderatoren diverser Sendungen. Hinzu kamen die kindischen Floskeln einer AHA-Regel, die später zu einer AHA-L Regel ausgeweitet wurde, wobei wahrscheinlich nur dem eingefleischtesten Mitläufer überhaupt klar war, wofür diese unsinnigen Abkürzungen standen. All diese Maßnahmen und die Belehrungen wurden durchgeführt im Zeichen des großen Krieges gegen ein Virus, das, wir erinnern uns, keine besonders tödliche Erkrankung hervorgebracht hat...[weiterlesen] Quelle: apolut von Felix Feistel