Die Macht der kritischen Masse

Tom J. Wellbrock schrieb den folgenden Kommentar: "Der Ton im politischen Deutschland wird zunehmend rauer. Absurde Konstrukte wie das “Demokratiefördergesetz” bedeuten tiefe Einschnitte in die Gesellschaft. Bekommen die Mächtigen womöglich Angst vor der kritischen Masse? Die neue Dimension des staatlichen Hasses begann mit der Corona-Episode. Die Beleidigungen, Diffamierungen, Existenzvernichtungen nahmen in dieser Zeit in der Breite ein Maß an, das selbst für Deutschland bemerkenswert war. Die Verunglimpfung von Menschen als “Covidioten” war damals schon menschenverachtend, doch sie hält bis heute an, bis in eine Zeit hinein, die längst bewiesen hat, dass die Kritiker von damals in fast allen Fällen richtig lagen."

Wellbrock weiter: "Was ist die “kritische Masse”? Die kritische Masse wird in unterschiedlichen Zusammenhängen als Beschreibung verwendet. Sie kommt in der Chemie vor, populär und populistisch wird sie beim Klimawandel verwendet (“Kipppunkte”), aber auch in der Soziologie und als Bestandteil der Spieltheorie kommt sie zum Einsatz. Hier soll es um die kritische Masse gehen, die gesellschaftlich und politisch relevant ist. Weitgehend wissenschaftlich anerkannt ist die Annahme, dass innerhalb einer Gruppe 10 Prozent ausreichen können, um Veränderungen zu erwirken, die dann auch Bestand haben. Die Frage lautet nun also: Kann diese kritische Masse erreicht werden oder wurde sie bereits erreicht?...[weiterlesen] Quelle: apolut von Tom J. Wellbrock