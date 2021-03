Die Faschismus-Bauanleitung

Die Rubikons Weltredaktion schrieb den folgenden Kommentar: "In ihrem Buch „Wie zerstört man eine Demokratie“ skizzierte Naomi Wolf die zehn Schritte, mit deren Hilfe Machthaber Demokratien ausschalten. Wolf geht davon aus, dass in den USA derzeit „faschistische Verschiebungen“ im Gang seien. Wenn diese sich summierten, könnte dies „das Ende jenes Amerika bedeuten, das die Gründerväter intendiert hatten“. Um ihre Faschismustheorie zu untermauern, zieht die Autorin historische Vergleiche aus verschiedenen Epochen und Weltgegenden heran: Wie haben Hitler, Mussolini und Pinochet ihre Schreckensherrschaft etabliert?"

Weiter schreibt die Rubikon Weltredaktion: "Meist geschah dies nicht mit einem „großen Knall“, sondern auf geordnete Weise, gemäß den Regeln von Demokratien, die dem gefährlichen Flirt mit der Selbstzerstörung nicht widerstehen konnten. Faschismus, sagt Naomi Wolf, hat nicht immer ein spektakuläres, offen grausames Gesicht.



Er offenbart sich in seiner Anfangsphase selten durch Massenerschießungen oder die rauchenden Schlote von Vernichtungslagern. Manchmal ist er zunächst nur daran zu erkennen, dass wir beginnen, unsere Worte zu wägen. Traurigerweise sei Amerika inzwischen bei Schritt 10 angelangt, schreibt sie heute — in einer Zeit, in der die Regierungen die Pandemie nutzen, um die Einschränkung der Bürgerrechte zu rechtfertigen...[weiterlesen]

Quelle: KenFM von Rubikons Weltredaktion