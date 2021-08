Absurdistan: Wo blieben die Milliarden des Westens?

Die westlichen Länder, insbesondere die USA und Großbritannien, haben in den letzten Jahren Milliarden von Dollar nach Afghanistan gepumpt, aber das Gegenteil von dem erreicht, was sie wollten. Sie wollten eine neue Gesellschaft aufbauen, aber stattdessen wurde das Geld benutzt, um die Korruption zu fördern, die den Nährboden für die Rückkehr der Taliban bildete. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "Origo.hu".

Weiter berichtet das Magazin: "Millionen wurden für Schulen ausgegeben, die zusammengebrochen waren oder nicht genügend Bänke hatten. Die Hilfslieferungen landeten oft auf den Ländereien von Warlords und Mafiabossen, was die Armut nur noch vergrößerte.

Bevor die Taliban Afghanistan zurückeroberten, unternahmen die westlichen Länder etliche Versuche, die Lebensqualität der Menschen vor Ort zu verbessern und eine neue Gesellschaft aufzubauen. Infolgedessen haben sie Unsummen von Geld in das Land gepumpt, was ganz einfach eine Verschwendung war“, so die Daily Mail.

Die toskanischen Ziegen

Neun toskanische Ziegen wurden vom Pentagon nach Afghanistan geflogen, um die lokale Kaschmirindustrie anzukurbeln und Tausende von Arbeitsplätzen zu schaffen. Für das Programm waren insgesamt 4,4 Millionen Pfund vorgesehen.

Diese Ziegen wurden mit einheimischen Tieren gepaart, um die Qualität zu erhöhen. Die toskanischen Ziegen kamen jedoch mit den Bedingungen in Afghanistan nicht zurecht, mehrere Tiere wurden krank, sie wurden auf zu kleinem Raum gehalten und die hohen Futterpreise machten das Geschäft unrentabel, so dass der afghanische Partner von dem Geschäft zurücktrat. Das Programm starb still und leise in Ungnade, nachdem das Geld der Steuerzahler völlig verschwendet wurde.

Die Behörden konnten nicht einmal sagen, was danach mit den italienischen Ziegen geschah, möglicherweise wurden sie geschlachtet und gegessen.

Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair, der die Invasion Afghanistans im Jahr 2001 befürwortete, bezeichnete es als seine Pflicht, Afghanistan wieder aufzubauen, doch abgesehen von einigen Fortschritten in den Bereichen Bildung, Frauen und Soziales haben ausländische Interventionen vor allem die Korruption und damit die Rückkehr der Taliban gefördert.

Die Verschwendung war einfach atemberaubend

Das Geld wurde für Geisterschulen, Phantom-Militäreinheiten, tragikomische und dilettantische Drogenoperationen und milliardenschweren Bau- und Treibstoffbetrug ausgegeben.

US-Diplomaten vor Ort berichteten Washington, dass ein afghanischer Vizepräsident mit 38 Millionen Pfund in bar nach Dubai flog und dass Drogenhändler und korrupte Beamte wöchentlich 170 Millionen Pfund aus einem Land schmuggelten, in dem das Durchschnittseinkommen nur 430 Pfund pro Jahr beträgt.

Dies zeigt, welche Auswirkungen es hat, wenn riesige Mengen an Hilfe in ein Land gepumpt werden, das sich in einem Konflikt befindet. Vor mehr als einem Jahrzehnt erklärte der US-Sondergesandte Richard Holbrooke, dass die Korruption die Bemühungen um den Aufbau einer neuen Demokratie zunichte mache. Sie ist das wichtigste Rekrutierungsinstrument der Taliban.

Rekrutierung junger Männer

Die Vereinten Nationen warnen seit mehr als einem Jahrzehnt davor, dass die afghanischen Sicherheitskräfte Minderjährige rekrutieren. Im vergangenen Jahr räumte das US-Außenministerium ein, dass in Afghanistan nach wie vor die Gefahr besteht, dass hochrangige Beamte kleine Jungen als Sexsklaven halten. Trotzdem sind sie nie strafrechtlich verfolgt worden.

In den ersten Jahren nach 2001 war der US-Haushalt für zivile Zwecke relativ gering, da das meiste Geld für die Bekämpfung des Terrorismus ausgegeben wurde. Die Vereinigten Staaten versprachen, bis Ende 2004 1.000 Schulen und Kliniken zu bauen oder zu renovieren, aber sie haben kaum ein Zehntel davon erreicht. Dann wurden die Geldhähne aufgedreht, denn „Nation-Building“ wurde zum Schlüsselwort.

Es gab viele absurde Investitionen, wie z. B. 32 Millionen Pfund für eine Erdgasquelle, 140 Mal mehr als der Bau einer Gasquelle im benachbarten Pakistan kostet. Erst nach dem Bau wurde den Projektverantwortlichen klar, dass die Umrüstung der Autos auf Gas mehr kostet als das durchschnittliche Jahreseinkommen, so dass kein Afghane die Gasquelle nutzen wird.

Oberst Christopher Kolenda, ein US-Militärberater, sagte, Afghanistan sei bis 2006 zu einer Kleptokratie statt zu einer Demokratie geworden. Diejenigen, die Politiker werden wollten, zahlten korrupten Parteien und Führern große Summen für das Amt, und dann wurden die Bestechungsgelder aus Hilfsprogrammen oder dem illegalen Verkauf von Uniformen und Munition zurückgestohlen, aber die Politiker ließen sich auch gerne auf Drogenhandel und Entführungen ein.

In Anbetracht dessen ist es kein Wunder, dass das britische Vorgehen gegen den Mohnanbau in Höhe von 6,6 Milliarden Pfund bzw. 2.800 Milliarden Pfund gescheitert ist. Im Büro eines lokalen Gouverneurs, der an dem Anti-Opium-Programm beteiligt ist, wurden 9 Tonnen Mohnsamen gefunden. Nachdem er entlassen worden war, schloss er sich mit allen 3.000 seiner Männer den Taliban an.

Im Jahr 2010 war das Ausmaß der Korruption in dem Land deutlich zu erkennen, trotz der enormen Geldsummen, die von westlichen Ländern bereitgestellt wurden. Die USA haben in zwei Jahrzehnten fast tausend Milliarden Dollar ausgegeben, und Großbritannien hat 30 Milliarden Pfund, davon 3,3 Milliarden Pfund für Entwicklungshilfe, in einem Land mit 38 Millionen Einwohnern ausgegeben. Wären alle internationalen Hilfsgelder einfach unter den Afghanen verteilt worden, wäre jeder Bürger sofort Millionär geworden. Stattdessen ist die Zahl der armen Menschen in einem ohnehin schon armen Land noch gestiegen. Eine Bank in Kabul hat über ein Netz von Briefkastenfirmen „Kredite“ an Minister, Beamte und führende Militärs vergeben, die sich auf 12 Prozent des jährlichen BIP des Landes belaufen.

Die Bank gab außerdem 117 Millionen Pfund für 35 Luxusvillen in Dubais Inselkomplex Palm Jumeirah aus, die für VIP-Unterhaltung genutzt wurden.

All das Geld hat nur zur Korruption beigetragen.

Vor drei Jahren deckte das Redevelopment Inspectorate auf, dass von den 38 Milliarden Pfund, die für Sanierungsprojekte ausgegeben wurden, 11,4 Milliarden Pfund gestohlen, verschwendet oder verloren wurden.

Schulen ohne Schulbänke

Viele Schulen werden inzwischen nach dem westlichen Modell gebaut, allerdings zu einem fünfmal höheren Preis. In den Gebirgsregionen konnten die Schulen nicht mit den üblichen schweren Dächern ausgestattet werden, und die leichteren Dächer stürzten im Winter wegen der starken Schneefälle ein. Die USA gaben 800 Millionen Pfund für diese Schulen aus, doch die Hälfte von ihnen verfügte nicht über genügend Tische oder Stühle. Es wurden Gelder an Personen vergeben, die nicht existierten, und Lehrer fälschten Namen.

Ein Kraftwerk kostete 246 Millionen Pfund, zehnmal mehr als geplant, und lieferte dann weniger als ein Prozent der versprochenen Leistung, weil kein Geld für den Betrieb vorhanden war. Sogar der 62-Millionen-Pfund-Kredit für das Hotel gegenüber der US-Botschaft ist verschwunden.

Gert Berthold, ein Buchhalter, der an der Analyse eines milliardenschweren Vertrags beteiligt war, kam zu dem Schluss, dass vier von zehn Dollar in die Taschen von korrupten Beamten, Gangstern oder Rebellen flossen.

Und das Ergebnis ist bekannt: Ein demokratischer US-Präsident am Rande des Nervenzusammenbruchs, Joe Biden, zieht sich, grob gesagt, völlig sinnlos aus Afghanistan zurück. Die Taliban-Terroristen haben sofort mit Hinrichtungen auf der Straße und einer Fahndung begonnen. Es wird erwartet, dass schätzungsweise 5 Millionen Afghanen nach Europa fliehen wollen und Migranten erneut versuchen werden, Europa zu überfluten. Und in Brüssel ist wieder von verbindlichen Quoten die Rede."

Quelle: Unser Mitteleuropa