Zwangsdemokratie ist Faschismus!

So sind SPD und CSU nun der Meinung, daß die Demokratie nur durch private Interessen "geschützt" werden kann! Obwohl dies nicht die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs ist, bedeutet das moderne Verständnis von "Demokratie", daß "das Volk entscheidet".

Wenn das Volk durch Untätigkeit beschließt, faschistischen Schlägern, die sich als "Beschützer der Demokratie (ANTIFA)" ausgeben, zu erlauben, ihre Meinung mit Gewalt durchzusetzen, dann ist dies seine Entscheidung.

Wenn das Volk beschließt, Frau Merkel zu erlauben, jeden, der mit ihr nicht übereinstimmt, als "Rechtsextremist" oder "Reichsbürger" zu bezeichnen - was immer das bedeuten mag - und ich stelle fest, daß diese Etikette niemals definiert wurden, sondern nur zufällig auf diejenigen angewendet werden, die alternative Ideen darüber anbieten, wie wir besser zusammenleben könnten, dann ist dies auch seine Wahl.

Um die Demokratie zu "schützen", sollen diese Entscheidungen nun aber von uns weggenommen und privaten Unternehmen gegeben werden, die im Auftrag von Ferkel & Co. Inc. für uns entscheiden und uns Allen deren (vertraglichen) Willen zur "Verteidigung der Redefreiheit" auferlegen.

Herrin Merkel (alias "Erika"?) ist natürlich keine Unbekannte für diese Art von Doppelzüngigkeit, da sie in einem „Staat“ aufgewachsen ist, der sich selbst eine demokratische Republik nannte, in dem aber die freie Meinungsäußerung ein großes Verbrechen war. Die Herrscher des Staates hielten offenbar auch so viel von ihr, daß sie mit der Aufgabe betraut wurde, das "westliche" Deutschland zu zerstören - eine Aufgabe, bei der sie sehr große Fortschritte gemacht hat. Nun soll die Demokratie selbst institutionalisiert, verpackt und an den Meistbietenden verkauft werden.

Es bleibt abzuwarten, ob das deutsche Volk sie wieder mit ihren Machenschaften gegen dasselbige davonkommen läßt oder endlich "Genug!" schreit und: "Jetzt werden wir entscheiden!"

Sei gesegnet

Quelle Gastkommentar Karma Singh