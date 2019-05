Farage der ikonische britische Held

Nigel Farage ist der ikonische britische Held, dem man beim Biertrinken im Wirtshaus oder an der Pommes-Bude beim Fußballspiel locker begegnen könnte. Dies ist der Hintergrund seiner andauernden Popularität - er erhebt sich gar nicht über alle anderen.

Und was macht, traditionell, ein britischer Held? Er führt das Volk aus der Gier der selbsternannten Elite heraus. Genau hierfür kämpft unser Nigel schon seit Jahren. Er macht dies aber nicht am Rande, sondern führt sein Volk von Vorne, platziert sich direkt in der Jauchegrube der Ausbeuter und spricht dort die Wahrheit, die alle anhören sollten, aus.



Die EU ist ein Konstrukt der Bankiers mit einer Scheindemokratie. In Wirklichkeit wird Europa unter direktem Befehl und zum Wohl der Bankiers durch ein Gremium von Plutokraten regiert. Das Europäische Parlament hat keinerlei Macht selbständig etwas zu entscheiden geschweige denn durchzusetzen. Alles, was dort möglich ist, ist die kriminellen Handlungen für die Menschheit zu offenbaren. Dies macht unser Nigel täglich und hat dadurch die Ausbeutung etwas ausgebremst.

Nigel ist aber keinesfalls anti-Europäer, sondern anti-Ausbeuter! Es gibt einen erheblichen Unterschied, wie viele deutsche Politiker wissen, die für das Europäische Parlament kandidiert haben, um sich persönlich zu bereichern: Master Farage will ein demokratisches Europa, das durch und für das Volk regiert wird.

Obwohl die Wahl für das Europäische Parlament historisch nicht ausschlaggebend für britische Parlamentswahlen ist, deutet die außergewöhnlich hohe Wahlbeteiligung und die Stärke der Brexitpartei, die erst seit ein paar Monaten besteht, stark darauf hin, dass, sollte solch eine Wahl bald kommen und Nigel Farage britischer Premierminister werden könnte. Dann brauchen wir nur Alice Weidel im Kanzleramt und eine Achse der Wahrheit könnte entstehen, die die Diktatur der Bankiers endgültig vom Angesicht Europas wegwischt.

Quelle Gastkommentar Karma Singh