Corona: Eine Folge-Welle wird kommen, mit Gewissheit

Bernhard Loyen schrieb das nachfolgende Kommentar: "Wir leben in Zeiten von Irritationen und Mutmaßungen. Die daraus resultierenden Verunsicherungen bestimmen den aktuellen gesellschaftlichen Diskurs. Einschätzungen erfolgen aus kolportierten Gerüchten oder nachweislichen Fakten. Die finale Meinung sollte sich im Bestfalle auf belegbaren Quellen stützen."

Loyen weiter: "Das Bild zur heutigen Tagesdosis entstand am Dienstag dieser Woche. Nachweislich wurde der Platz der Republik vor dem Berliner Reichstag die letzten Wochen zu unterschiedlichsten Demonstrationen gegen die sogenannten Corona-Maßnahmen genutzt. Es wurde still meditiert, es wurde mal mehr, mal weniger laut argumentiert. Die Teilnehmerzahlen wuchsen. Es existieren dazu Videos, es handelt sich also um nachweisliche Fakten.

Möchte man nun mit der aktuellen Einzäunung diese Protestformen unterbinden oder dient sie der schlichten Schonung einer strapazierten Grünfläche? Zwei variable Vermutungen, da eine faktische Begründung nicht recherchierbar, bzw. dokumentiert ist.

Die öffentlich-rechtlichen Medien können, bzw. wollen weiterhin den Menschen, die in immer mehr Regionen des Landes den Weg auf die Straße wählen, um sich und ihre Unzufriedenheit sichtbar zu machen, keinerlei Verständnis entgegen bringen. Der sehr hörenswerte Standpunkte-Podcast auf KenFM vom 25.05., resultierend einem Artikel des Portals Multipolar, fasst die mediale Stimmung sehr schön zusammen, Zitat:...[weiterlesen]





Quelle: KenFM von Bernhard Loyen