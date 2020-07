Standpunkte: Israel, Palästina und die Einstaatenlösung

Jochen Mitschka schrieb den nachfolgenden Standpunkt: "Dieser PodCast ist länger als üblich, denn er zeigt die Absurdität und Illegalität einer deutschen "Staatsräson" auf. Dieser, besonders von Machiavelli während der italienischen Renaissance proklamierte Grundsatz besagt, dass eine Handlung zur Erhaltung des Staates unter Vernachlässigung von jeder anderen Maxime, also auch entgegen Völkerrecht und Menschenrechten, gerechtfertigt wäre."

Mitschka weiter: "Am 17. Mai 2019 beschloss die Mehrheit der deutschen Bundestagsabgeordneten, die einzige internationale Menschenrechtsbewegung gegen die illegale Besatzung Palästinas durch Israel als "antisemitisch" zu verleumden. Und die Abgeordneten behaupteten, dass eine Zweistaatenlösung ihr Ziel wäre. Was nicht nur unrealistisch, sondern heuchlerisch und verlogen war, da schon zu diesem Zeitpunkt selbst ehemalige jüdische Anhänger der Zweistaatenlösung darauf hinwiesen, dass durch fast 700.000 jüdische Siedler eine solche unmöglich geworden war (1).



Nachdem nun die rechtsextreme israelische Regierung, zwischen den üblichen Bombardierungen der Nachbarländer, ankündigte, einen weiteren Teil Palästinas auch de jure zu annektieren, war das politische Deutschland "überrascht" und natürlich offiziell gegen den Plan eingestellt. Obwohl doch ihr eigener Beschluss, und die Politik Deutschlands und der wichtigsten EU-Staaten erst den Weg geebnet hatten. In meinem Buch (20), in dem ich die Reden und Argumente der Bundestagsabgeordneten widerlegte, erklärte ich auch am Ende, dass eine Einstaatenlösung die einzige machbare Friedensperspektive wäre. Und nun bewegt sich auch bei liberalen Zionisten etwas in diese Richtung. ... weiterlesen hier.





Quelle: KenFM von Jochen Mitschka