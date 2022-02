Owe Schattauer – Druschba: Kommentar Ken Jebsen

Danke an meinen Friedensfreund Ken Jebsen! СПАСИБО БОЛЬШОЕ МОЙ ДРУГ МОЙ БРАТ DRUSCHBA GOES HOMEOFFICE: Liebe Freunde des Friedens mit Russland, Ihr könnt Eure persönlichen Druschba-Videobotschaften jetzt auch gerne in unsere extra dafür eröffnete Telegram-Gruppe posten.

Wo ein Friedenswille ist, da ist auch ein Friedensweg. Lasst uns den Menschen zeigen, wieviele wir bereits sind und dass wir täglich mehr werden. https://t.me/dgh_videosammlung oder Ihr sendet Eure Videobotschaft per Mail an: [email protected] Du willst dich regelmäßig für gute Beziehungen zwischen Deutschland und Russland engagieren? Besuche unsere Website und abonniere unseren Newsletter www.druschba-global.org. ДРУЖБА heißt FREUNDSCHAFT:

Quelle: apolut