1989 und 2020 - die Friedliche Revolution wird vollendet!

Anselm Lenz, Herausgeber der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand, schrieb den nachfolgenden Kommentar. Der Kommentar wurde verfaßt, bevor der Berliner Innensenator Andreas Geisel die Berliner Demonstration offiziell mit Pressemitteilung vom 26.08.2020 verboten hat: "Die Fake-Pandemie ist vorüber: Ab Donnerstag beginnt die Rückbindung unseres Polit- und Wirtschaftssystems an die Menschen. Die Deutschen verständigen sich neu auf Basis des Grundgesetzes."

Lenz weiter: "Zum Wochenende werden Millionen von Menschen in der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland erwartet. Die friedliche Kundgebung auf dem Berliner Stadtgebiet markiert den Höhepunkt des »Sommers der Demokratie«, in dem sich die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger neu verständigen. Auf Basis des Grundgesetzes vollenden die Deutschen damit den Prozess der Friedlichen Revolution von 1989. Denn vor 30 Jahren war versäumt worden, dass sich die Deutschen eine neue gemeinsame und demokratische Verfassung geben. Über Währung, Wirtschaftsgesetzgebung und vernünftige Ausgestaltung der politischen Repräsentation muss in Zukunft per Volksentscheid abgestimmt werden. ... hier weiterlesen.





Quelle: KenFM von Anselm Lenz