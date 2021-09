AfD: China lässt grüßen: Spahn will Lohnabzug für Ungeimpfte in Quarantäne!

Die Corona-Vorschläge der Altparteien erinnern immer mehr an chinesische Staatsvorstellungen! Einen besonders menschenverachtenden Vorschlag macht nun Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Wer eine vollkommen unzureichend erforschte Impfung nicht in Anspruch nehmen will und dann im Zuge von Quarantäne-Schikanen seiner Freiheit beraubt wird, der soll obendrein auch noch mit Lohnabzug gedemütigt und abgezockt werden. Das chinesische Sozialkredit-System lässt grüßen. Dies berichtet die AfD unter Verweis auf einen Bericht in "T-Online".

Weiter berichtet die AfD: Es ist nicht zu fassen, mit welcher Dreistigkeit sich vermeintliche Volksvertreter in das Leben der Bürger einmischen. Schon vergessen, dass sämtliche Grundrechts-Einschränkungen lediglich für einen begrenzten Zeitraum gelten dürfen, weil alles andere gleichbedeutetend mit einem Putsch gegen die Verfassung wäre? Schon vergessen, dass bei 80 Prozent der offiziellen Corona-Toten das Virus wohl nicht die Todesursache war? Am 26. September muss dieser Irrsinn mit einem starken AfD-Ergebnis beendet werden, damit wir unsere Grundrechte zurück erhalten und Jens Spahn in seine Schranken gewiesen wird! T-online.de: „Spahn: Lohnabzug für Ungeimpfte in Quarantäne gerechtfertigt.“ Quelle: AfD Deutschland