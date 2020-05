Attila Hildmann: Die Profiteure von Corona - Pharma oder Verschwörung?

Attila Hildmann schrieb den nachfolgeden Kommentar: "Hinterfragt in dieser Zeit alles, was sie euch da draussen erzählen. Selbst meine Meinung. Argumentiert sachlich in den Kommentaren zu Pharma, Corona, Tierversuchen, der Einschränkung der Demokratie und den verfassungswidrigen maßnahmen der deutschen Regierung."

Hildmann weiter: "Jeder, der andere hier beleidigt entlarvt sich als jemand, der gar nicht auf der Suche nach der Wahrheit ist sondern Streit sucht - auf solche Hohlbirnen werde ich gar nicht eingehen. Nur wer Quellen postet, die den Dingen widersprechen, die ich sage, wird evtl. eine Antwort bekommen!"

Quelle: AttilaHildmannTV