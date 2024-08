Die irrwitzigen Pläne von Kamala Harris zur Bekämpfung der Inflation in den USA

Thomas Röper schrieb den folgenden Kommentar: "Kamala Harris hat ihre Pläne zur Bekämpfung der Inflation präsentiert und dabei auch den Demokraten nahestehende Ökonomen ratlos zurückgelassen. Anscheinend ist Harris im Geiste eine Schwester von Baerbock. Andrej Schitow ist einer der besten USA-Kenner Russlands, weil er fast 40 Jahre als Korrespondent der TASS in Washington gearbeitet hat und dort bestens vernetzt ist. Er kennt in den USA, das zeigen seine Artikel immer wieder, fast jeden, der in den USA in Politik und Medien Rang und Namen hat, persönlich. Nun hat Schitow Anfang der Woche einen Artikel über Kamala Harris, die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, geschrieben, den ich sehr lesenswert finde und daher übersetzt habe."

Röper weiter: "In dem Artikel <1> geht er auf die Ideen von Kamala Harris ein, mit denen sie die Inflation bekämpfen will, was im US-Wahlkampf eines der wichtigsten Themen ist. Allerdings ist die Idee von Harris, nun ja… Sie können in dem im Schriftartikel verlinkten Video <2> sehen, wie kompetent sie sich vor kurzem über Inflation geäußert hat. Beginn der Übersetzung: Amerikanische Kostspieligkeit: Kommt es in den USA zu einer Lebensmittelknappheit? Andrej Schitow über die Vorschläge von Kamala Harris zur Bekämpfung der „Preistreiberei“ und deren Auswirkungen auf die Wahlen...[weiterlesen] Quelle: apolut von Thomas Röper