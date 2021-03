Tim Kellner: Politische Korrektheit, Schweigen, Angst...

Der folgende Kommentar wurde vom renommierten Youtuber und "Lovepriest" Tim Kellner geschrieben: "Viele verstecken sich hinter der politischen Korrektheit.Oder hinter der schweigenden Masse. Hinter ihren „Ängsten“. Einige „knallharte“ Typen auch hinter irgendwelchen Abzeichen oder Vereinigungen, während sie gegoogelte Sprüche über „Treue, Loyalität und Tapferkeit“ posten. Köstlich. Wo ist Eure Treue und Loyalität zu Eurem Land? Wo ist Eure Tapferkeit, wenn es darum geht, die Ehre Euer Vorfahren zu verteidigen? Ihr seid gar nichts ohne Euer Land."

Kellner weiter: "Deutschland ist Eure Sprache, Eure Kultur und Deutschland ist das Land Eurer Eltern und Großeltern, die Euch alles hier überhaupt erst ermöglicht haben.

Ich bin glücklich und demütig, hier geboren zu sein. Ich achte und ehre mein Land. Und deshalb werde ich an keinem Tag meines Lebens meine Heimat verleugnen oder schweigen, wenn man ihr schaden will. Die Zeit wird kommen, in der sich viele wieder in das flüchten werden, dessen Bedeutung sie über die Jahre immer mehr vergessen haben. Zusammenhalt, Einigkeit und Geschlossenheit unter der deutschen Fahne.

Ob ich ein Patriot bin? Der größte und beste, der ich für mich sein kann. Ob das aus der Zeit geraten ist? Von mir aus. Am Ende des Tages zählt immer nur, ob ich mich selber noch im Spiegel betrachten kann. Deutschland immer zuerst! Punkt!



Quelle: Tim K.