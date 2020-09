Lotz: "Wieso ist in Deutschland die Hetze eines Jan Böhmermann erlaubt, ich werde aber zensiert?"

Niklas "Neverforgetniki" Lotz schrieb den folgenden Kommentar: "Was ist an mir so böse? Ich habe noch nie ein Gesetz verletzt, bin Steuerzahler, habe in jungen Jahren mein eigenes Medienunternehmen aufgebaut. Ist es das Verbrechen, eine eigene Meinung zu haben?"

Lotz weiter: " Nein, ich will eure Migrationspolitik nicht. Und eure Klima- und Coronapolitik auch nicht. Ich kämpfe demokratisch für meine Meinung und meine gesellschaftliche Vision. Wer mich mag, unterstützt mich. Wer mich hasst, lässt es bleiben und kritisiert mich. NIEMAND hat jedoch das Recht, mich zu zensieren. Auch nicht Twitter oder irgendwelche linksgrünen Melde-Terroristen. Das Prozesskostenrisiko gegen Twitter ist für mich ziemlich hoch.

Dennoch werde ich für unsere Meinungsfreiheit rechtlich gegen Twitter vorgehen. Ich bedanke mich für jede Unterstützung im Kampf gegen Zensur!

Meine Arbeit könnt ihr hier unterstützen: https://www.paypal.me/Neverforgetniki Bankverbindung: IBAN: DE21610500000049098011 BIC: GOPSDE6GXXX Kontoinhaber: Niklas Lotz Quelle: Niklas "Neverforgetniki" Lotz