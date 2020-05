Widerstand2020: Das will die neue Partei! mit Mitbegründer Ralf Ludwig

In kürzester Zeit hat die neue Partei mehr als 100.000 Mitglieder gewonnen - einmalig in der Parteiengeschichte der Bundesrepublik. Doch was will der #Widerstand2020 bewegen?

Hat er über das Corona-Thema hinaus noch andere Inhalte und Ansätze? Und wie will er die Mitte der Gesellschaft erobern?

TV Deutschland hat in Leipzig einen der Macher getroffen, den Anwalt und Mitbegründer Ralf Ludwig.



Quelle: TV Deutschland