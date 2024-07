Muslime demonstrieren gegen COMPACT-Verbot

Muslime demonstrieren gegen COMPACT-Verbot am 19.7.2024 am Hauptbahnhof Bremen: "... Hallo liebe Bremer... Ich stell mich heute hierhin um zu protestieren gegen das Verbot einer Zeitschrift in dieser Woche. Das Innenministerium hat die Zeitschrift Compact, eine rechte Zeitschrift, verboten. Sie hat sie verboten mit dem Verweis, es handel sich um eine rechtsradikale Zeitung... mit dem Verweis, sie müsse verboten werden weil sie antisemitisch sei oder weil sie gegen Muslime sei."

"Ich bin Muslim und ich halte ganz strikt überhaupt nichts von diesem Verbot. Aus dem einfachen Grund, da das ein massiver Einschnitt in die Pressefreiheit ist. Meinungsfreiheit wird ..."

Quelle: Actuarium