COMPACT.Der Tag vom 24.2.2022 Sondersendung

Seit der Nacht herrscht nun auch offiziell Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Am frühen morgen begannen Moskaus Truppen mit dem Beschuss von Zielen im Nachbarland. Mittlerweile befinden sich auch Bodentruppen im Einsatz. Wo sie genau stehen, ist unklar – Informationen erhalten wird weitgehend von den Konfliktparteien.

Und in allen Fällen ist die Propaganda mit von der Partie. Dennoch wollen wir versuchen, ein erstes Bild der Lage zusammenzutragen. In COMPACT.Der Tag am 24. Januar mit einer Sondersendung.

Quelle: COMPACTTV