US-People's Convoy, eine friedliche und einmütige Volksbewegung

Nach dem Vorbild des kanadischen Freedom Convoy‘s starteten amerikanische Trucker am 23. Februar 2022 vom Adelanto Stadium in Südkalifornien aus den People's Convoy. Das ist eine friedliche und einhellige Bewegung, die sich quer durch den nordamerikanischen Kontinent zieht. Trucker und Arbeitende der Vereinigten Staaten beabsichtigen nach eigenen Angaben, friedlich und gesetzestreu in Richtung Ostküste zu reisen.



Sie würden dabei von freiheitsliebenden Unterstützern aus allen Bereichen des Lebens unterstützt, d.h. von Ärzten, Anwälten, Ersthelfern, ehemaligen Militärs, Studenten, Rentnern, Müttern, Vätern und Kindern....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV