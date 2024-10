Dr. Bernd Neugebauer: Über gesunde Wälder und das harmonische Miteinander der Maya

Welche reichhaltigen Erfahrungen bringt ein Naturforscher mit, der 20 Jahre in Yucatán und 5 Jahre unter den Maya gelebt hatte, so dass sie ihn heute als offiziellen Maya anerkennen? Dr. Bernd Neugebauer - Bernardo del Monte, wie er in Südamerika heißt - ist in der fünften Generation Förster und Experte für Aufforstung. Als Kind lebte er im Grunde im Feld und in der Natur und hatte viele Fragen. Aktionsforschung und Initiativen ganzheitlicher Pädagogik bestimmten seinen Weg durch ein Berufsleben als Unternehmer, Händler, Bauer, Förster und Heiler. Er begründete mit anderen die weltweiten Zertifizierungssysteme biologischer Landwirtschaft IFOAM und nachhaltigen Waldbaus FSC und leitete kleine und große Kooperativen.

Wie entstehen Wälder? Und ist die Zivilisation der #maya kollabiert, und warum? Diesen Fragen widmete er sich ein Leben lang. Wir können viel von Bäumen lernen. Der Wald die komplexeste „Gesellschaft“ in der Natur. 50% davon findet unter der Erde statt und mehr als 95% der Atome eines Baumes kommen aus der Luft. Also forschte Bernd Neugebauer, was ein Baum braucht, um zu wachsen. Nach und nach ließ er einen neuen Wald in Yucatán entstehen - heute der größte und am weitesten entwickelte Wald des ganzen Staates. Und er lebte fünf Jahre in einem vollständig indianischen Maya-Dorf, zu Zeiten, in denen sie noch unter sich waren. Sie leben nach natürlichen Rhythmen, die sich auch im komplexen Kalendersystem widerspiegeln. Heute rekonstruiert Neugebauer die Architektur, Waldbau, Landwirtschaft und das tägliche Leben der Maya, indem er ein Dorf wieder aufbaute, das den Genozid an den Indigenen bis vor noch 150 Jahren überlebt hatte. Seine Erkenntnis? Die Gesellschaft ist mehr als die Summe der Individuen - bei den Bäumen, wie auch unter den Menschen. Wir finden unseren Weg, indem wir Raum, Ort und Zeit definieren und den Mut haben, zu entscheiden und zu handeln... Den erwähnten Vortrag von Dr. Neugebauer findet Ihr demnächst auf https://nuoflix.de/

Einen weiteren Talk gibt es in Kürze auf https://www.pantaray.tv

Quelle: MYSTICA Magazin