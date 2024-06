FED - den größten Raub aller Zeiten beenden

Viele Menschen sind bereits jetzt in Schockstarre angesichts des bevorstehenden Finanzcrashs. Sämtliches Hab und Gut droht verloren zu gehen. Doch wieso gibt es überhaupt globale Finanzcrashs? Wer profitiert? Hat das was mit der Agenda 2030 und dem Great Reset zu tun?

Existenzielle Krisen halten die Weltbevölkerung in Atem. Auch der bevorstehende Finanzcrash ist in nahezu aller Munde. Viele sind schon jetzt in Schockstarre, denn die Welt wurde bereits durch etliche Finanzcrashs erschüttert, wie der Black Friday 1929 oder der Crash von 2008.

Jedes Mal verloren Menschen ihr Hab und Gut. Und nun soll der definitiv größte und folgenschwerste Crash vor der Tür stehen. Der gigantische Schuldenberg, auf dem nahezu alle Länder weltweit sitzen, lässt nichts Gutes erahnen. Doch wieso gibt es überhaupt globale Finanzcrashs? Und wieso soll nun der kommende der größte und folgenschwerste sein? Was genau sind die Folgen? Was die Ursachen? Wen trifft es am meisten? Wer profitiert? Hat das etwas mit dem Great Reset zu tun? Auf was soll es hinauslaufen? Kann man das noch stoppen? Diesen Fragen gehen wir in dieser Sendung nach....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV