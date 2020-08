Für die Freiheit: Stuttgarter Querdenker geben nicht auf

Ganz ehrlich, ich, Martin Müller-Mertens, war unsicher. Wie viele würden in Stuttgart zusammenkommen? Vor einer Woche in Berlin waren es Hunderttausende. Nun hatte Querdenken 711 erneut zur Demonstration gegen den Ausnahmezustand aufgerufen. Doch vielleicht haben die Menschen ihren Frust abgelassen und die Bewegung fällt in sich zusammen. Da waren sie. Tausende. Soweit das Auge reichte. Stuttgarts Polizei wird später von „einigen Hundert“ sprechen. Eine glatte Lüge.

Aber vielleicht politisch gewollt. Stuttgart ist zum Zentrum des Widerstandes gegen Maskenzwang und Grundrechtseinschränkungen geworden. Sie waren nicht die ersten.

Aber sie haben die Fackel aufgenommen und ein loderndes Feuer entfacht. Doch weshalb? Ich versuche, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Quelle: COMPACTTV