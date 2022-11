Antifa gegen unsere Demo: Hämmer statt Argumente: COMPACT.DerTag am 14. November 2022

Die Antifa droht uns mit Hämmern: So will sie die Demonstration „Ami go home“ am 26. November in Leipzig verhindern. Wer sind diese Typen? Herzlich willkommen zu COMPACT.DerTag am 14. November.

Das sind einige unserer Themen: •Justiz: Doch nicht neutral?! •Freddy: Bonzen und Bomben •Rede: Best-of Höcke Quelle: COMPACTTV