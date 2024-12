Prof. Ulrike Kämmerer: SARS-Cov-2 und die "Impfung"

Prof. Dr. rer. hum. biol. Ulrike Kämmerer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Würzburg. Ihre Spezialgebiete sind Humanbiologie, Immunologie sowie Zellbiologie. Anhand von Zahlen, Daten und belegbaren Fakten führt Ulrike Kämmerer in ihrem Vortrag auch den wissenschaftlichen Laien durch diese komplexen Themen. Dabei betont Kämmerer, dass auch sie selbst sich immer zusätzlich auf Forschungsergebnisse Dritter stützt und somit keine isolierte Einzelmeinung vertritt.

Letztendlich gehe es nicht darum, recht zu haben oder bestimmte Interessen zu bedienen, sondern dass bei der Verwendung einer medizinischen Technologie alle Risiken und Nutzen ungeschönt auf den Tisch gehören. Genau in diesem Punkt sieht sie dringend Handlungsbedarf und so will ihren Beitrag auch verstanden wissen. Die Vernetzung von Pharmakonzernen, dem Militär und staatlichen Institutionen, die antidemokratisch einer Agenda folgen, die selbstbestimmtes Handeln – zumindest in dieser Frage – künftig nicht mehr zulassen werden, sei eine erhebliche Gefahr für die Menschheitsfamilie.

Dieser Vortrag wurde am 27.04.2023 im KV Würzburg aufgezeichnet. Die Folien zum Vortrag mit entsprechenden Quellenangaben finden sich hier: https: //diebasis-wuerzburg.de/wp-content/uploads/2023/04/20230427_vortrag_sars_cov_2_kaemmerer_compressed.pdf





Quelle: dieBasis