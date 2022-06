Bargeld vs. Karte, Roboter vs. Menschen und die digitale Welt vs. Realität - Kartoffelmus (Folge 61)

Es klingt wie aus einem Film, ist aber Realität: In New York kommen Roboter bei alten Menschen zum Einsatz, leisten ihnen Gesellschaft und helfen mit Medikamenten. Und auch in Deutschland werden Roboter im Pflegebereich getestet. Bargeld soll abgeschafft werden. Aber hey, alles nur zu unserem Besten und um unser Leben zu erleichtern. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Und in der digitalen Meta-Welt (vormals Facebook) geht's drunter und drüber. All das wie immer gewürzt mit einer Prise Satire in einer neuen Folge Kartoffelmus!" Quelle: RT DE