COMPACT-Verbot – Teil 1: Die Hausdurchsuchung

Wir sind wieder da: Nach vier turbulenten und aufreibenden Wochen geht COMPACT-TV wieder an den Start. In unserer ersten dreiteiligen Dokumentation zeigen wir Ihnen noch einmal die wichtigsten Szenen: Vom COMPACT-Verbot bis zur Aufhebung. Am Morgen des 16. Juli rückte eine Armada von schwer bewaffneten und vermummten Polizisten vor unserem Redaktionsgebäude in Falkensee an, um das kurz zuvor von Bundesinnenminister Nancy Faeser erlassene Verbot der COMPACT Magazin GmbH und ihrer Tochter CONSPECT Film GmbH zu vollstrecken.

Alles, was nicht niet- und nagelfest war – Computer, Kameras, Archive, Schreibtische und sogar die inzwischen berühmten „rechtsdrehenden Bürostühle“ – wurden von den Beamten aus Redaktion und Studio geschleppt und mit Lkw abtransportiert. Doch schon am ersten Tag erfuhr COMPACT große Solidarität: Zahlreiche Freunde unseres Magazins – darunter Christoph Berndt, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, Querdenker-DJ Captain Future, Widerstandssänger Björn Banane und die Landesvorsitzende der Jungen Alternative Brandenburg, Anna Leisten – versammelten sich spontan vor dem Redaktionsgebäude, um für Pressefreiheit und gegen politische Willkür zu protestieren. Unser Cutter hat die wichtigsten Szenen der letzten vier Wochen – vom Verbot am 16. Juli bis zur vorläufigen Aufhebung am 14. August – zusammengestellt und zu einer dreiteiligen Doku verarbeitet. In unteren Video sehen Sie heute den ersten Teil: Die Hausdurchsuchung. Jetzt unterstützen: COMPACT ist wieder da – doch wir hatten in den letzten vier Wochen durch Faesers gescheiterten Verbotsversuch enorm hohe Umsatzeinbußen und hohe Anwaltskosten sowie Ausgaben für die Wiederbeschaffung von Arbeitsmaterial. Geben Sie uns eine Starthilfe für den Neuanfang – mit der Bestellung einer oder mehrerer COMPACT-Tassen können Sie dazu beitragen – und haben selbst ein echtes Kult-Produkt für ihre Vitrine! COMPACT unterstützen und hier bestellen.

Quelle: COMPACT-TV