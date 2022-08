M-PATHIE – Zu Gast heute: Kai Stuht – “Intuition, der Schlüssel zu allem”

Kai Stuht war professioneller Fotograf und widmet sich heute mehr seinem künstlerischen Können. Stuht ist seit März 2020 als Aktivist unterwegs und begann vor allem in Berlin damit, in der Öffentlichkeit Massenmeditationen als stillen Protest gegen die Corona-Maßnahmen und Einschränkungen des Grundgesetzes zu organisieren. Zuvor hatte Stuht eine Initiative „Ignorance pulls the Trigger“ gegründet, als er noch aktiv als Starfotograf unterwegs war.

Diese Kampagne führt er bis heute fort und sie war auch Teil seiner Busreise durch ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, die er ab Sommer 2020 fortführte. In diesem Gespräch wagen der Moderator und Kai Stuht eine kleine Biographie über Kai Stuht, da sein erst kürzlich veröffentlichter Dokumentarfilm „Project Fovea“ als Autobiographie gesehen werden kann. Stuhts Kindheit war geprägt von einer tödlichen Krankheit und einer damit verbundenen medizinischen Gewalt an ihm sowie durch die Trennung seiner Eltern, als er von seiner Mutter zu seinem Vater und seiner Stiefmutter musste. Es galt damals noch das alte Scheidungsrecht, das Schuldprinzip. Kai Stuht überlebte einige tragische Prozesse in seinem Leben. Wie überlebte er diese und welche Kraft oder Energie halfen ihm dabei? Das sind Themen des Gesprächs. Leidenschaft, Erkenntnis und Erfahrung sind nach Stuht Vorbedingungen dafür, dass Menschen ihre jeweiligen Krisen überwinden und teilweise auch überleben können. Er ist sich sicher, dass der anstehende gesellschaftliche Wandel, der angestrebte Transhumanismus, nicht gewinnen wird. Unsere menschliche Fähigkeit zur Intuition wird niemals erlöschen und niemand wird diese jemals zum Erliegen bringen. Sie wird uns auch gegen die dunklen Kräfte dieser Zeit gewinnen lassen. Wir sind Transformer einer neuen Ebene des Seins, erklärt Stuht. Nur durch unsere Intuition ist das möglich. Mehr über Kai Stuht, hier: https://kai-stuht.org und Project Fovea – Der Film: https://apolut.net/project-fovea-der-film/ Quelle: apolut