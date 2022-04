COMPACT.Der Tag vom 8.4.2022

Gefallene auf dem Schlachtfeld zurück zu lassen, gilt unter Soldaten als besonders verwerflich. Kein Wunder also, dass dieser Vorwurf immer wieder Teil der Propaganda ist. So behauptete die Ukraine, die russische Armee würde sich für ihre Toten nicht interessieren. Am Freitag veröffentlichten die Behörden der Volksrepublik Lugansk nun diese Bilder. Sie sollen die Beerdigungen von gefallenen Ukrainern zeigen. Auf Angebote, die sterblichen Überreste zu übergeben, habe die ukrainische Seite nicht reagiert. Und damit herzlich willkommen zu Compact Der Tag vom 8. April.

Das sind einige unserer Themen: NATO – Baerbocks gefährliche Kriegsspiele

Österreich – Alpenrepublik nur noch halbe Demokratie?

GEZ-Medien – Freddy Ritschel fordert: Lügner in die Produktion

Das Letzte – Impfpflicht gescheitert: War es ein Sieg der Proteste? Quelle: COMPACTTV