Spiegel-TV wirbt massiv für Heiko Schrang

Nach meinem spektakulären GEZ-Prozess vor zwei Wochen in Potsdam, ‚berichtete‘ jetzt Spiegel-TV darüber. Was die gleichgeschalteten Medien noch immer nicht verstehen, ist dass immer mehr Menschen ihre plumpe Propaganda durchschauen.

In der Vergangenheit hatten wir nach Mainstream-Berichten über meine Person zeitnah ein gesteigertes Interesse an unserer Arbeit bemerken können: Doch diesmal wurden all meine Erwartungen übertroffen!



Was genau passiert ist, das erfahrt ihr in der neuen Sendung von SchrangTV. PS: Wir sehen uns am 01.08. in Berlin zum ‚Tag der Freiheit‘!







Quelle: SchrangTV