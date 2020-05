Corona: Zahlmeister Deutschland

Merkel und Macron wollen mit unserem Steuergeld eine 500-Milliarden-Euro „Corona-Hilfe“ ins Werk setzen – obwohl das Bundesverfassungsgericht diese Politik der EU-Schuldenfinanzierung Anfang Mai untersagt hat. Keiner könnte sachkundiger über diesen Wahnsinn sprechen als „der Silberjunge“ Thorsten Schulte.

COMPACT-Leser werden ihn kennen, viele in guter Erinnerung haben. Als er vor gut drei Jahren seinen „Kontrollverlust“ herausbrachte, sorgte er für Furore. Bekam aber auch die Instrumente vom System gezeigt. Ende 2019 hat er mit „Fremdbestimmt“ ein Werk herausgebracht, was genau zur richtigen Zeit kam.

Eigentlich ist er Unternehmensberater, Kapitalmarkt- und Konjunkturexperte. Gelangte unter YouTube als Silberjunge zu einiger Berühmtheit. Seit 2015 ist er auch Autor. Und was für einer! Erreichte er schon mit „Kontrollverlust“ bereits große Auflagen (Spiegel-Bestseller!), so könnte er dieses Ergebnis mit seinem neuesten Werk noch toppen: „Fremdbestimmt. 120 Jahre Lügen und Täuschung. Der Titel ist Programm. Es geht um die großen Tabus, um die Unwahrheiten, die Halbwahrheiten, das Unterdrücken von Fakten, wenn es um unsere Geschichte, um die Geschichte der Deutschen und Europas geht. Schulte hat die Spur der angloamerikanischen Finanzeliten bei den großen Verbrechen des 20. Jahrhunderts dechiffriert – und findet dieselben Machtagglomerate auch wieder in der aktuellen Corona-Krise, die sich dank der Schulden-Bazooka von Merkel und Macron zur Euro- und EU-Krise auswachsen wird. „Le boche payera“, der Deutsche wird zahlen – diese Parole aus Zeiten des Versailler Vertrages gilt auch heute wieder.





Quelle: COMPACT TV