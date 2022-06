Jetzt wird‘s ernst: Grüne nehmen uns die Autos weg: COMPACT.Der Tag

Die Behörden in der ukrainischen Region Cherson planen möglicherweise ein Referendum über den Anschluss an Russland. Entsprechende Vorbereitungen hätten begonnen, meldet die amtliche Moskauer Nachrichtenagentur TASS. Eine Bestätigung dieser Angaben liegt bislang nicht vor. Schon seit Wochen wird über einen entsprechenden Schritt, oder über die Ausrufung einer Volksrepublik in den Gebiet spekuliert. Cherson befindet sich bereits seit den ersten Kriegstagen unter russischer Kontrolle. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.Der Tag am 29. Juni.

Das sind einige unserer Themen: Verbrenner-Verbot – Die Grünen setzten sich wieder einmal durch

Machtpolitik – Worum es bei der Energiewende wirklich geht

Ampel am Werk – Wer nicht reich ist, hat eben Pech gehabt

Das Letzte – GEZ-Funk: Wird die Propaganda immer schlimmer? Quelle: COMPACTTV