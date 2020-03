Compact TV: Coronakrise und Asylflut

Im Studio von Compact TV diskutieren Martin Müller-Mertens, Jürgen Elsässer und der Bundestagsabgeordnete Jens Kestner. Wieder gibt es dramatische Szenen an der griechischen Grenze: Gestern rammte ein türkisches Kriegsschiff ein Patrouillenboot des griechischen Grenzschutzes vor der Insel Kos, gleichzeitigen griffen wieder Tausende sogenannte Flüchtlinge mit Unterstützung türkischer Polizei die Grenzzäune am Fluss Evros an.

Die Bundesregierung will 1.500 sogenannte Minderjährige aus Lesbos einfliegen – die Linke macht bereits Druck, alle 22.000 Migranten von der Insel zu uns zu holen. Begründung: Dort ist jetzt Corona aufgetreten. Bundeskanzlerin Merkel weigert sich kategorisch, die Grenzen zu schließen, gleichzeitig werden Notstandsmaßnahmen für die inländische Bevölkerung vorbereitet. Die Bundesliga-Geisterspiele sind erst der Anfang. Vereinigen sich Corona- und Asylkrise zu einem Staatsnotstand? – Brisanter Diskussionsstoff für unsere TV-Runde heute Abend! Im Studio diskutieren Martin Müller-Mertens, Jürgen Elsässer und der Bundestagsabgeordnete Jens Kestner.

Quelle: COMPACT TV